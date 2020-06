Lazio, quota 15 rigori in 28 partite: non succedeva da 70 anni

Ultime notizie Serie A. La Lazio vince contro la Fiorentina e tiene il fiato sul collo alla Juventus: allo stadio Olimpico di Roma i biancocelesti si sono imposti per 2-1 anche grazie ad un calcio di rigore fischiato dall'arbitro Fabbri per un presunto fallo del portiere su Caicedo. Un episodio dubbio che ha destato proteste e sospetti.

Per la Lazio è addirittura il 15esimo rigore in 28 giornate di campionato: mai nessun'altra squadra ne aveva ottenuti così tanti prima. Il record assoluto è vicinissimo e risale addirittura a settanta anni fa, quando nella stagione 1950/51 fu il Milan ad ottenere ben 18 rigori in una sola stagione.