La Roma recupera Dzeko, Gazzetta: contro il Napoli giocherà dal primo minuto

Ultime Serie A - Edin Dzeko è risultato negativo al Covid. Dopo 17 giorni, l'attaccante e capitano della Roma ha terminato l’isolamento e ieri era a Villa Stuart per la visita di idoneità. «Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni – ha scritto su Instagram – per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma».

Da oggi, al più tardi domani, sarà regolarmente a disposizione di Fonseca e contro il Napoli, domenica sera al San Paolo, giocherà dal primo minuto secondo la Gazzetta dello Sport.