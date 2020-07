La Lega Serie A spera sempre di riaprire gli stadi per alcuni test da effettuare per le ultime due di campionato: ballano 90mln di campagna abbonamenti

Notizie Calcio Napoli - Nessun passo indietro. La Lega Serie A spera sempre di riaprire gli stadi per alcuni test da effettuare alla penultima o anche solo all'ultima giornata di campionato. Ne parla il Corriere dello Sport:

""Esperimenti" che sarebbero funzionali a non gettare la spugna riguardo alla campagna abbonamenti 2020/21, un'importante fonte di ricavo alla quale le società sperano di non rinunciare (90 milioni incassati in tutto nel 2019-20), ma anche riguardo a... Juventus-Lione.

Se a Torino, per Juve-Roma di sabato 1 o domenica 2 agosto, andasse in scena con successo uno dei test con un numero limitato di spettatori, magari 5-6 giorni più tardi le porte potrebbero aprirsi di nuovo e gli uomini di Sarri avrebbero dalla loro anche un po' di tifo. Al momento si tratta solo di ipotesi remota perché da governo e dal Cts non sono arrivate aperture"