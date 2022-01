La decisione su Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino e -1 in classifica ai campani

Il Giudice Sportivo ha optato per il 3-0 a tavolino in favore dell'Udinese e penalizzato di un punto la Salernitana, non presentatasi alla 'Dacia Arena' il 21 dicembre.

Piove sul bagnato per i granata, reduci dal 3-0 casalingo contro la Lazio, una serie innumerevoli di casi covid nel gruppo squadra, e un cambio di presidenza appena avvenuto.

In piena lotta salvezza, la Salernitana, adesso deve fare frontre anche ad un 3-0 accompagnato da un punto di penalizzazione che complica ancora di più la situazione.