Ultime notizie calcio. L'Inter fa dietrofront e richiama tutti i tesserati "scappati" all'estero dopo lo scoppio dell'Emergenza Coronavirus in Italia. Come si legge su Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra ha già provveduto ad avvisare i propri calciatori che entro Pasqua sono chiamati a rietrare tutti nelle proprie abitazioni milanesi. Da Lukaku a Godin, passando per Handanovic, Eriksen, Young e Brozovic: l'esodo di ritorno dell'Inter ha inizio.