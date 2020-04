Il Mattino - Koulibaly mette all'asta la maglia usata contro il Liverpool, aiuterà 500 famiglie napoletane al pranzo di Pasqua: si uniscono Allan, Mertens, Ghoulam

Ultimissime calcio Napoli- Come riporta Il Mattino, Kalidou Koulibaly supportato dall'amico Mauro Ronga, ha messo all'asta sul profilo Instagram di quest'ultimo una sua maglietta, quella speciale usata nella sfida contro il Liverpool notte al San Paolo, dove il Napoli è uscito vincitore per 2-0. L'intenzione del calciatore è di aiutare le famiglie napoletane in difficoltà per il pranzo di Pasqua. Il ricavato, infatti, servirà per formare un fondo sul quale aggiungere un proprio contributo e sostenere 500 famiglie tra Napoli e provincia che vivono in condizioni di difficoltà. Sarà un pacco pasquale completo di ogni genere alimentare, una spesa molto ricca, con tanto di uova per i più piccini.

Koulibaly

Regione Campania, i calciatori del Napoli aiutano le famiglie in difficoltà

Ghoulam, Allan e Mertens hanno voluto dare il loro contributo anche a questa gara di solidarietà con la loro donazione e non è da escludere che da altre magliette, nei prossimi giorni, possano nascere nuove raccolte fondi. Koulibaly, inoltre, con i suoi compagni Mané del Liverpool, Gueye del PSG e altri compagni di nazionale ha avviato una campagna di sostegno per il Senegal, con l'invio di materiale sanitario, partendo dalle mascherine, anche con un aiuto finanziario per contribuire ad evitare il diffondersi della pandemia anche nel paese africano: il rischio che Covid-19 faccia una strage in Africa è molto alta e Koulibaly è da stato subito in contatto con le autorità senegalesi per capire quali fossero le necessità più impellenti.

Cresciuto nel piccolo centro di Saint Dié des Vosges (poco più di ventimila abitanti), nel nord-est della Francia, Kalidou non dimentica mai la società che gli ha fatto muovere i primi calci: se generalmente ci sono invii di kit calcistici, in queste settimane si è aggiunto anche materiale, quel materiale sanitario fondamentale anche in una realtà di provincia.