Juventus, Higuain vola in Argentina per stare vicino la madre: è in gravi condizioni dopo un inctus

Serie A - Coronavirus Juventus - Gonzalo Higuain torna in Argentina. L'attaccante bianconero non rispetta l'isolamento della Juventus e del Governo dopo i test positivi al Covid 19 di Rugani e Matuidi. Il calciatore risulta negativo al tampone e vola dalla sua famiglia in patria. La madre Nancy è in gravi condizioni di salute dopo un ictus come riportato da Hernan Castillo di CNN, nota radio argentina.

Juventus, Higuain: la madre in gravi condizioni

Per Higuain la madre è tutto. Due anni fa a causa delle condizioni di salute non buone della madre, Higuain voleva lasciare il calcio, ma fu la stessa Nancy a convincerlo a continuare. Mentre all'età di 10 anni, il calciatore fu salvato dalla madre che di corso riuscì a portarlo in ospedale a causa di una meningite. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ai tempi del Napoli disse: «La forza di Higuain risiede nella sua splendida famiglia» .