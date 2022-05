Juve-Venezia 2-1: decide una doppietta di Bonucci. Bianconeri restano in scia del napoli

Serie A - La Juventus vince di misura sul Venezia e resta in scia del Napoli per il terzo posto. I bianconeri hanno sofferto non poco contro la squadra di Soncin che nel secondo tempo è riuscita anche a trovare la rete del pari con una splendida conclusione di Aramu. A decidere il match è stata una doppietta di Leonardo Bonucci sugli sviluppi di azioni da palla inattiva.

Allegri

Juve Venezia 2-1: classifica serie A

Con i tre punti ottenuti contro il Venezia, la Juventus resta al quarto posto con 69 punti. Il Napoli è al terzo posto ad una sola lunghezza in più dei bianconeri. Entrambe le squadre, con le ultime vittorie, sembrano ormai aver ipotecato la matematica qualificazione in Champions League per la prossima stagione.