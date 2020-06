Juve, ora Sarri rischia! Spunta un nome clamoroso per sostituirlo

Notizie Calcio Napoli - Terremoto in casa Juventus, con Maurizio Sarri che potrebbe clamorosamente salutare dopo una sola stagione in bianconero.

Sostituto Sarri, idea Spalletti per la Juve?

A tal proposito, come riferisce 'TopCalcio24', la società avrebbe già pensato a un nome che eventualmente prenda il posto dell'ex Napoli. Le attenzione di Andrea Agnelli - riferisce l'emittente Tv - sarebbero finite in particolare su Luciano Spalletti, nome che stuzzica il patron deluso dai risultati e dalla gestione sarriana. L'idea è quella di riavvicinarsi alla filosofia precedente di Massimiliano Allegri, magari non proprio la stessa ma una sorta via di mezzo tra quella e questa attuale. Molto dipenderà da come finirà la stagione juventina tra campionato e Champions League. Una cosa è certa: Sarri, soprattutto dopo la Coppa Italia sfumata, ora rischia davvero in vista del finale di stagione.