Matthijs de Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano olandese Ad: "Non mi aspettavo di cominciare in panchina, avrei preferito giocatore. Ovviamente però rispetto la scelta del mister. Devo essere realistico, mi sto ambientando. Bonucci e Chiellini sono stati considerati a lungo come la miglior coppia difensiva al mondo. Dovrò conquistarmi il posto in questa stagione".