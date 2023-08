Juve-Bologna, protesta plateale di Thiago Motta: scena muta alla domanda sul rigore

Juventus Bologna 1-1 tra le polemiche. Il calcio di rigore non fischiato in favore del Bologna ha fatto scatenare le polemiche nel post-partita. Interrogato sulla vicenda ai microfoni di DAZN, l'allenatore Thiago Motta si è rifiutato di rispondere, restando platealmente in silenzio e accennando solo poche smorfie di disappunto.

Thiago Motta protesta

Una protesta silenziosa ma plateale quella di Thiago Motta, che segue allo sfogo di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna. Sembrava evidente il fallo da rigore di Iling-Junior su Ndoye nel secondo tempo.