Juve-Bologna, incredibile Allegri! È una furia: "Cosa si lamentano, c'erano due rigori per noi!"

Ultime notizie Serie A - Protesta il Bologna, che pareggia in casa della Juventus ma recrimina per un rigore ed espulsione che avrebbe cambiato le sorti del match. Era infatti il 71’ e la squadra di Thiago Motta stava vincendo 1-0 grazie al gol realizzato nel primo tempo da Ferguson. Il tiro dal dischetto avrebbe potuto mandare il Bologna sul 2-0 e, potenzialmente, chiudere la partita. Con un uomo in più, per il resto del match.

Ma furioso a fine gara è anche Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"Prima le urla negli spogliatoi, poi la scelta di non presentarsi davanti alle telecamere per le interviste. Intervenuto al posto suo per le interviste, il vice di Allegri, Massimo Landucci. Quel che è certo è che Allegri a fine gara era piuttosto arrabbiato. Qualcuno sostiene che Allegri non abbia apprezzato l’intervento dell’AD del Bologna Fenucci e pure il fatto che abbia parlato per primo, protestando per l’arbitraggio della partita. «Ma cosa si lamentano! Che c’erano due rigori prima per noi!», avrebbe esclamato Allegri, alterandosi visibilmente".