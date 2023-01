Inter-Napoli, la strategia di Inzaghi per rovesciare gli azzurri

Napoli Calcio- «Abbiamo lavorato bene, ma dopo una pausa così lunga le preoccupazioni sono più delle certezze». E’ quanto ammesso da Simone Inzaghi ieri in conferenza in vista di Inter-Napoli di stasera.

Inter-Napoli, le mosse di Inzaghi

Tuttavia, come riporta il Corriere della Sera, c’è una buona notizia per il tecnico nerazzurro: avrà infatti tutti gli attaccanti a disposizione e arruolabili dal primo minuto. Spazio però al tandem Lukaku-Dzeko, con Lautaro pronto a subentrare al belga non proprio al top. Per il resto sarà un’Inter stile Barcellona: corta, compatta, abile nel difendere bassa e a ripartire in verticale con Calahognlu in regia e Dumfries e Di Marco pronti a spingere sulle fasce.