Inter, Marotta: "A Napoli con il piglio giusto e la voglia di raggiungere i traguardi. Sulle squalifiche..."

Notizie calcio. Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a margine della gara di Coppa Italia vinta dai nerazzurri contro la Roma. Ecco alcune brevi dichiarazioni in vista del match di sabato a Napoli:

"Le squalifiche? Non entro nel merito perché sono valutazioni che toccano al giudice sportivo, analizzeremo bene il referto con il nostro avvocato e valuteremo. Ma questo non deve rappresentare un alibi per noi, abbiamo perso il derby e dobbiamo avere la consapevolezza di farne tesoro, di dare una giusta lettura alla partita e di pensare soprattutto al futuro che è quello di Napoli, con il piglio giusto, con la voglia di raggiungere i traguardi".