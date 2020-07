Inter, l'ex presidente Pellegrini: "Auguro al Napoli di battere il Barcellona. In passato mi proposero di acquisire il club azzurro..."

Notizie Napoli calcio. Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non posso che essere soddisfatto della stagione dell'Inter di Conte, ma c'è un po' di rammarico per aver perso per strada alcuni punti che avrebbero potuto far lottare i nerazzurri fino alla fine per lo Scudetto. L'Inter, con la presidenza Zhang, ha trovato uno struttura importante con persone che vogliono investire nella crescita della società. Rispetto al passato, però, c'è la mancanza di romanticismo nel non avere presidenti italiani e tifosi del proprio club.

Sul Napoli: "Auguro agli azzurri di fare l'impresa con il Barcellona. Nel mio periodo c'è sempre stata una sana rivalità con il Napoli di Ferlaino, è sempre una gara dal fascino particolare contro gli azzurri. In passato mi fu proposto di acquistare il club partenopeo, ma fu un pensiero che durò pochi secondi"