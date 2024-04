Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sanchez-Thuram per avvicinarsi allo scudetto

Ultime news Serie A - Un successo e poi l'orologio dello scudetto nerazzurro sarà agli sgoccioli. All'Inter mancano sei punti per conquistare aritmeticamente il tricolore, ma battere il Cagliari consentirebbe di fare anche prima. Con una vittoria oggi, infatti, alla capolista basterebbe poi pareggiare nel derby di lunedì prossimo per vincere il campionato con sei giornate d'anticipo. I sardi, dal canto loro, hanno bisogno di conquistare punti per staccare la zona retrocessione. Fischio d'inizio alle 20,45 affidato a Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, di seguito le formazioni ufficiali della gara.

Formazioni ufficiali Inter-Cagliari

Simone Inzaghi deve fare a meno di Pavard e Lautaro squalificati: Bisseck in difesa, Sanchez in attacco con Thuram. Torna titolare Bastoni, Darmian vince il ballottaggio con Dumfries sulla destra. Il centrocampo è il solito: solo panchina per Frattesi.

Claudio Ranieri deve a sua volta rinunciare agli squalificati Nandez e Deiola. Difesa a quattro, con Hatzidiakos preferito a Zappat: a sorpresa, Obert vince il ballottaggio con Dossena. In panchina il talentino nerazzurro Oristanio, davanti ci sono Jankto e Luvumbo a supporto di Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.