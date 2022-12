Inter: Brozovic e Lukaku in dubbio per Napoli? Arriva la conferma da Sky

Ultimissime riguardo l'Inter e le condizioni di Lukaku e Brozovic. Arrivano aggiornamenti sulla partita Inter-Napoli di Serie A che si giocherà il 4 gennaio alla ripresa del campionato con alcuni giocatori dell'Inter che potrebbero essere in dubbio per vari infortuni.

Questo quanto scrive SportMediaset sulle condizioni di Lukaku e Brozovic:

Romelu Lukaku si è allenato con il gruppo anche durante la seduta odierna, ma difficilmente partirà con la squadra per l'amichevole contro il Betis. Più probabile che l'attaccante rimanga in Italia così per essere al massimo della forma il 4 gennaio alla ripresa del campionato per il big match contro il Napoli. Niente trasferta in terra spagnola per gli altri due infortunati della rosa, Joaquin Correa e Danilo D'Ambrosio.

Si monitorano costantemente anche le condizioni fisiche di Marcelo Brozovic. Il suo problema muscolare sembra di poco conto, ma - riporta Sky Sport - servirà comunque cautela per evitare brutte ricadute.