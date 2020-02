Insigne a Sky: "Abbiamo fatto tanti danni a inizio stagione, ora la vogliamo raddrizzare! Vittoria di gruppo, questo è lo spirito giusto"

Serie A - Lorenzo Insigne, capitano della SSC Napoli, è intervenuto a Sky Sport al termina della vittoria per 2-4 del Napoli sul campo della Sampdoria: "Stiamo dando continuità al lavoro che facciamo in settiamna. VIttoria del gruppo, chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano. Siamo stati bravi dopo la rimonta a rimetterla in piedi. Lavoriamo bene con il mister, c'è piena fiducia. Questo è lo spirito giusto, Veniamo da tre risultati di fila, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo continuare così. Ho la fiducia di mister Mancini, ogni volta che mi ha chimato in causa ho risposto bene. Sto dando tutto per il Napoli per fare un grande Europeo. Siamo sulla strada giusta, si può raddrizzare la stagione. Abbiamo fatto tanti danni a inizio stagione".