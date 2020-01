Infortunio Demiral, prima diagnosi: generica distorsione al ginocchio, domani ulteriori esami. Salta Napoli?

"Per quanto riguarda le condizioni di Merih Demiral, uscito nel primo tempo di Juventus-Roma, si parla di una generica distorsione al ginocchio sinistro. Per capire se sono interessati i legamenti si aspetterà domani mattina, quando verranno fatto gli accertamenti a Torino. In un primo tempo sembrava meno grave perchè lo stesso giocatore diceva a Sarri di voler rientrare. Poi ha iniziato a fare dei movimenti laterali, ha sentito nuovamente un dolore forte ed è andato direttamente negli spogliatoi". Lo riferisce Giovanni Guardalà su Sky Sport.