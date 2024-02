Incredibile Torino, blitz a Trigoria: collaboratore di Juric pizzicato a spiare l'allenamento della Roma

Ultime notizie Serie A - Curioso episodio, quello accaduto oggi a Trigoria perché nel quartier generale giallorosso, il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, era intento a preparare la sfida di domani alle 18.30 in casa contro il Torino. Il morale è alto dopo il successo ai calci di rigore contro il Feyenoord in Europa League e adesso c’è voglia di ributtarsi nel campionato a Trigoria.

Ma a movimentare questa vigilia di campionato però è stato un membro dello staff del Torino di Ivan Juric. Come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, la polizia ha identificato Michele Orecchio, collaboratore dell'allenatore Juric, mentre spiava la seduta di rifinitura giallorossa con l’intento di carpire alcuni accorgimenti tattici dell’avversario. Orecchio è stato intercettato all’interno di un normale controllo che le forze dell’ordine fanno quotidianamente intorno al centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Quello di oggi non è il primo episodio, perché lo stesso membro dello staff del Torino era stato beccato lo scorso aprile da Nuno Santos in possesso di dispositivi ad alta tecnologia per visionare la seduta di José Mourinho.