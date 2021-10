Il Torino è appena arrivato a Napoli: squadra all'NH Hotel Panorama [VIDEO]

Ultimissime notizie. Il Torino è appena sbarcato a Napoli: la squadra granata alloggia all'NH Hotel Panorama in vista della partita di Serie A di domani pomeriggio alle ore 18:00 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Toro sbarca in città

Napoli Torino Serie A

Nel video pubblicato da SiComunicazione (che potete guardare cliccando play in allegato) si vedono i calciatori del Toro scendere uno ad uno dal pullman che li ha accompagnati fino in albergo. L'ultimo a scendere dal gruppo è stato il Gallo Belotti: non si sa ancora se partirà titolare domani o se toccherà ancora a Sanabria fare da centravanti nella squadra di Juric. Ad attendere il Toro a Napoli c'era anche uno sparuto gruppo di tifosi.