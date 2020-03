Il Mattino - Verona-Napoli, i calciatori non vogliono trascorrere la notte in Hotel: la società azzurra ha pronto il piano B

Ultimissime calcio Napoli- Il Napoli ha già un piano B nel caso in cui si dovesse continuare a giocare in Serie A. Il prossimo week end, come riporta Il Mattino, si dovrebbe giocare contro il Verona. Il Napoli pensa di partire direttamente in charter al mattino del giorno della partita, venerdì 13, sbarcando all'aeroporto di Villafranca verso le 11 e facendo ritorno subito dopo la gara, in tarda serata.

Verona-Napoli, il piano