Il Mattino - Sarri pronto all'esordio con la Fiorentina, il tecnico torna in panchina dopo la polmonite

Notizie calcio -Maurizio Sarri può tornare ad allenare e seguire la sua Juve dalla panchina. Il tecnico ha rimesso piede in campo per dirigere l'allenamento del pomeriggio. Non tutto, ma gran parte. Come riporta Il Mattino, sì, tutto ok: i medici hanno dato il via libera dopo l'ultimo consulto e così Sarri non ha perso tempo e si è rituffato sul terreno di gioco della Continassa.

Juve, Sarri torna in campo