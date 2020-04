Il Mattino - Napoli, gesti di solidarietà dei calciatori: Ospina in aiuto della propria scuola calcio, Gattuso e De Laurentiis si muovono

Notizie calcio Napoli - Il Mattino riporta i gesti degli azzurri di solidarietà. E' il caso di David Ospina che ha una scuola calcio in Colombia vuol far in modo che chi lavora nella sua academy non resti senza reddito nonostante il divieto di praticare, anche in Sud America, attività sportiva: ha già corrisposto gli stipendi di marzo e pagherà anche una somma importante ad aprile per consentire il sostentamento anche alle famiglie di chi lavora per il portiere azzurro.

Milik con il suo ristorante «Food and Ball» a Katowice, in Polonia ha assicurato centinaia di pasti caldi.

Lorenzo Insigne era stato capofila con la donazione di centomila euro a nosocomi partenopei, il filo diretto tra il professor Ascierto dell'ospedale Pascale ed Aurelio De Laurentiis si è sostanziato in un filo diretto di disponibilità a macchinari e materiale sanitario che il patron azzurro metterà a disposizione dei nuovi reparti di terapia intensiva e sub-intesiva.

Anche Gattuso ha contribuito: attraverso la sua donazione, il suo comune d'origine, quello di Corigliano, ha potuto acquistare un'ambulanza oltre che i tamponi fondamentali per la verifica dell'eventuale contagio.