Il Mattino - Lozano, dopo la Juve una parabola discendente. Non trova spazio nemmeno con Gattuso

Ultimissime calcio Napoli- Dalla Juve alla Juve, una parabola discendente per Lozano. Il Mattino, analizza un girone intero dell'attaccante messicano, l'acquisto più caro della storia del Napoli di De Laurentiis. Ancelotti lo fece esordire all'Allianz Stadium e in appena 23 minuti segnò il primo gol con il Napoli. Migliore inizio non poteva avere la sua avventura in maglia azzurra, Lozano si presentò alla grande, stregò tutti alla prima apparizione non solo per il gol ma per la capacità di puntare nell’uno contro uno i difensori della Juve. Ma la gioia è durata poco perché nelle successive partite iniziò poi il calo evidente. In totale finora sono 3 i gol realizzati (contando quello in Champions e quello con il Milan a San Siro). Gattuso sta attendendo che raggiunga la migliore condizione possibile per lanciarlo nella mischia e in queste partite ha preferito puntare inizialmente su Callejon.