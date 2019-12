Il Mattino - Insigne, prestazione da leader e da capitano vero! E' uno dei pochi ad uscire a testa alta

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta Il Mattino, la partita di Liverpool l’aveva seguita dalla tv. Lorenzo Insigne era rimasto un giro ai box per recuperare dalla botta al ginocchio rimediata la settimana scorsa in casa del Milan. Una decisione che aveva lasciato sorpresi un po’ tutti alla vigilia della delicata trasferta di Anfield, ma allo stesso tempo immediatamente difesa da Ancelotti.

Quanti significati in una parola sola: fascia. Per Insigne è un po’ tutto lì. La fascia che porta sul braccio è il simbolo dell’essere capitano, di una squadra e di una città: la sua città. La fascia (sinistra) è anche quella zona del campo dove più di tutte preferisce giocare. Meglio ancora se in posizione avanzata. In un tridente. Detto, fatto. Contro il Bologna Carletto lo riporta lì: esterno d’attacco con Llorente in mezzo e Lozano sul lato opposto. Insigne apprezza e ringrazia con una prestazione da leader e da capitano vero.

Il gol del vantaggio del Napoli nasce da un’azione del capitano. Duetta alla grande con Llorente che gli serve una sponda preziosa a centrocampo, si accentra, salta un difensore avversario e calcia direttamente in porta. Il tiro è potente e Skorupski non trattiene. Sulla respinta corta si avventa Llorente e il pallone va in porta. Sembra l’inizio di una serata da sogno per il Napoli e per Insigne, ma al 90’ il capitano è uno dei pochi a poter uscire dal campo a testa alta.