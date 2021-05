Il Cagliari lancia la sfida: "Col Napoli rivalità storica, partite spettacolari e colpi di scena assicurati"

Ultimissime notizie. Domani alle ore 15 il Napoli è impegnato nel match di campionato contro il Cagliari nella 34esima giornata di Serie A: gli azzurri devono vincere per continuare la striscia positiva e mantenere il passo in classifica, mentre i sardi lottano per la salvezza ed hanno bisogno urgente di accumulare punti.

Sul profilo Twitter ufficiale, il Cagliari ha pubblicato un articolo dal titolo "Napoli-Cagliari, la sfida continua. Una storica rivalità e partite spettacolari, foriere di sorprese". L'articolo riprende alcune sfide del passato tra Napoli e Cagliari, quella del 1969 con Gigi Riva, quella del 1974 con il debutto di Quagliozzi in maglia rossoblù, la vittoria del Cagliari al San Paolo nel 1990 e infine la sfida del 2008.

Ecco un estratto dell'articolo pubblicato il Cagliari sui social: "La stagione 2007-08 è quella della clamorosa, storica rimonta salvezza firmata da Davide Ballardini in panchina e i suoi bucanieri in campo. Un girone d’andata da retrocessione, un girone di ritorno di primissimo piano, poderoso, iniziato proprio con una vittoria da infarto contro il Napoli. Si giocava in Sardegna, il Napoli nella prima di ritorno era avanti grazie alla rete di Hamsik, e a pochi minuti dal fischio finale conservava tre punti preziosi. Stava però succedere l’imponderabile, simbolo della bellezza del calcio: Alessandro Matri in pieno recupero trova il pareggio col tap-in su tiro di Jeda, capitan Daniele Conti diventa ancora più immortale incornando allo scadere il 2-1 che fa esplodere il Sant’Elia (allora casa del Cagliari) e dà inizio alla corsa che culminerà con il 14esimo posto e la salvezza ottenuta a Udine con una giornata d’anticipo. Da allora le sfide tra Cagliari e Napoli sono da “circoletto rosso” sul calendario, e negli anni successivi saranno molte le partite – giocate in Campania o in Sardegna – segnate da colpi di scena, rimonte o vittorie contro pronostico. Una storia infinita, prossimo capitolo domenica 2 maggio alle ore 15 per una sfida importante e prestigiosa, che vale molto per la storia come per la classifica di oggi".