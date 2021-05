Il Benevento pareggia col Crotone ed è ad un passo dalla B, Cagliari aritmeticamente salvo

Il Benevento si recuperare sull'1-1, a partita finita, dal Crotone costretto in 10 uomini da inizio gara, ed è ad un passo dalla retrocessione in B.

In virtù di questo risultato, il Cagliari si salva aritmeticamente e i giallorossi si giocheranno la permanenza in massima serie nello scontro diretto contro il Torino di domenica prossima.

Ma occhio a Lazio-Torino che si recupererà dopodomani.

Se Simone Inzaghi non dovesse battere i granata, si spegnerebbero definitivamente le speranze del fratello Pippo di restare in Serie A.