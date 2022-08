Calcio Napoli - Cresce l'attesa in casa Verona per l'esordio in campionato contro il Napoli. Come comunicato ufficialmente dal club scaligero sono 10mila gli abbonamenti venduti finora. Una notizia importante per Cioffi ed i suoi ragazzi che avranno uno stadio molto più caldo, al di là della temperatura ambientale, con gli azzurri.