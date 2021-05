Gol del pari della Juve, ecco l'episodio Larsen-Cuadrado che ha fatto infuriare l'Udinese. Bargiggia: "Ma che punizione è?" [VIDEO]

Ultime notizie Serie A - L'episodio che ha fatto infuriare l'Udinese e il direttore Marino ai microfoni SKY, è stato il fallo che ha portato alla punizione di Ronaldo sulla quale poi De Paul colpisce il pallone con la mano, 'regalando' il rigore e il gol dell'1-1 alla Juventus. Nell'episodio in questione, vi sarebbe un contrasto fra Stryger Larsen e Cuadrado, entrambi in arrivo sul pallone.

Secondo molti, quindi, in quella circostanza vi era fallo a favore dell'Udinese e non dei bianconeri. In allegato, trovate il video con le immagini dell'episodio. A pensarla così, fra gli altri, vi è Paolo Bargiggia che su Twitter scrive:

"Ma che punizione hanno dato alla @juventusfc? Tutto potete dirmi ma non che sono anti juventino. Ma per me la verità viene prima di tutto...".

Clicca su play per guardare il video: