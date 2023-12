Giudice Sportivo Serie A, multato Allegri: furia nello spogliatoio degli arbitri!

Ultime news Serie A - Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 16ª giornata di campionato. Oltre alle squalifiche di quattro calciatori, è stata comminata una diffida e un'ammenda da 10mila euro per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, "per avere, al termine della gara contro il Genoa, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant'è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio".

Genoa-Juve: Allegri multato dal Giudice Sportivo

Insomma, Allegri è andato a protestare con veemenza nello spogliatoio degli arbitri al termine di Genoa-Juventus. Di seguito la nota del Giudice Sportivo dopo la 16esima giornata di Serie A:

AMMENDA DI € 10.000,00 E DIFFIDA

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant'è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio.