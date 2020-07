Gazzetta sulla Juventus: "Il sarrismo tanto atteso s’è intravisto solo in qualche sporadica occasione! Bianconeri poco sicuri e penetrabili"

Ultime Serie A - La Juventus alla fine c’è riuscita a passare dall’otto al nove: d’altronde è o no la prima della classe? Allunga la striscia già unica nella storia del calcio italiano, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Conquistato perché la distanza tra la squadra bianconera e le avversarie è talmente ampia che ha avuto ragione anche nella stagione meno brillante. Doveva essere lo scudetto del gioco e dello spettacolo, in realtà il sarrismo tanto atteso s’è intravisto solo in qualche sporadica occasione. Abbracciato il credo tecnico di Sarri senza tuttavia avere interpreti in grado di metterlo in pratica, ne è uscita una Juve mai vista. Difesa penetrabile, scarsa sicurezza in se stessa, incapacità di chiudere le partite anche in pieno dominio e con un vantaggio di due gol. Ma la Juve è sempre la Juve: sa trovare perfino nel tunnel più buio la luce che porta allo scudetto"