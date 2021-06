Gazzetta - Sarri alla Lazio, due giocatori del Napoli nel mirino: biancocelesti pronti a concorrere anche per altri due obiettivi azzurri

Notizie Serie A. E' sempre più vicino l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L'ex tecnico del Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già indicato due giocatori azzurri come possibili rinforzi. Inoltre, conclude la rosea, anche l'obiettivo partenopeo Thorsby sarebbe entrato nel mirino di Sarri:

In lista Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza di contratto col Napoli, oltre a Lykogiannis del Cagliari (intavolata da tempo la trattativa per uno scambio con Fares). Tra i pali, molto probabile la conferma di Reina, tuttavia resta in sospeso la questione del rinnovo di Strakosha. Occorre un rinforzo per completare il settore dei centrocampisti: alla pista per Nandez del Cagliari si è aggiunta quella per Thorsby della Samp