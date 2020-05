Gazzetta - Napoli, negativo anche il 2° tampone ai calciatori: domani si torna a Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. Il Napoli è pronto a tornare a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti: come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche l'esito dei secondi tamponi in casa azzurra (su giocatori, staff tecnico e medico) ha dato risultato negativo. Via libera dunque al rientro in quel del Training Center: già a partire da sabato la formazione potrà dividersi in gruppi sotto la guida (a distanza) di mister Gattuso.

Napoli

Allenamenti SSC Napoli, il programma

La rosea ha poi indicato le modalità di come si svolgeranno i nuovi allenamenti dei partenopei: