Gazzetta, Laudisa: "Lobotka aspetta l'accordo tra Celta Vigo e Napoli, Koutris favorito a Rodriguez"

Notizie calcio Napoli - Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Lobotka pronto ad accettare Napoli, manca sempre meno all'accordo tra i club. Gattuso sarebbe felice di averlo subito a sua disposizione ma le alternative non mancano. Koutris sta trovando tanta concorrenza nell'Olympiacos. E' un giovane che ha qualità che lo fanno preferire a Rodriguez del Milan, dipende tutto dal prezzo che stabilirà il club greco".