Gazzetta - Duello Napoli-Inter per Emerson Palmieri: nerazzurri in vantaggio, spuntano richieste di Chelsea e calciatore

Notizie Napoli calcio. Il Napoli continua a seguire con grande interesse Emerson Palmieri, esterno in uscita dal Chelsea. Sul giocatore, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è però anche il pressing dell'Inter che al momento sembrerebbe in vantaggio:

I nerazzurri sanno però di avere in pugno il gradimento del giocatore, al quale garantire su più anni - almeno quattro - lo stesso ingaggio che attualmente percepisce al Chelsea, ovvero 3,5 milioni di euro. La scadenza del contratto invece, 2022, è l’arma intorno al quale giocare con un po’ di pazienza la partita. Trattare con i Blues non è semplice. Anche perché 20 milioni di euro - la richiesta del Chelsea - è una montagna apparentemente insormontabile. L’Inter non vuole spendere, almeno di parte fissa, più di 10 milioni.