Il Mattino - Gattuso-Napoli, l'allenatore può liberarsi entro dieci giorni e pagando una penale di 600mila euro

Calciomercato Napoli - Rinnovo Gattuso-Napoli: il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis a lavoro con Mendes e gli agenti dell'allenatore. Il Mattinorivela alcuni dettagli del rinnovo di contratto di Gattuso che portrebbe essere allungato fino al 2023.

Nel caso di rinnovo automatico, Gattuso avrebbe 10 giorni di tempo per far scattare la clausola rescissoria che ha fatto inserire nel contratto: può liberarsi dal Napoli pagando una penale di circa 600mila euro. Ma non si arriverà al 30 aprile senza aver ridiscusso il tutto. E senza aver trovato una intesa. L'idea di De Laurentiis è far firmare un triennale nuovo di zecca a Ringhio: con cifre e clausole differenti.