Gattuso a KK: "Insigne non doveva giocare per un problema al polpaccio, è stato perfetto come tutti. Non vedo l'ora che finisca il mercato, voglio vedere attaccamento"

Notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso ha parlato a Radio Kiss Kiss al termine di Napoli Juve:

"Negli ultimi 30 metri abbiamo sbagliato qualcosina perché potevamo fare di più quando eravamo 4 contro 4 o 5 contro 5. La squadra ha fatto una grande prestazione come contro la Lazio. Una settimana fa avevamo toccato il fondo contro la Fiorentina, prestazione inguardabile. Non vedo l'ora che finisce il mercato, dal 1 febbraio voglio una squadra che gioca con un attaccamento alla maglia incredibile. I tifosi oggi sono stati fantastici. Non abbiamo mai fatto una pressiona ultra offensiva, così non regaliamo campo e uomini sugli avversari. La linea ha lavorato bene, stiamo facendo bene e migliorando. Insigne? Tutta la squadra è stata fantastica, sul campo d'allenamento stiamo facendo benissimo. Siamo migliorati fisicamente. Oggi Lorenzo non doveva giocare, ha avuto un problema al polpaccio e non ha finito l'allenamento. Ha stretto i denti e ha fatto tanto. Ora ho problemi a centrocampo su chi schierare, stanno facendo tutti bene ma sono felice di avere questo tipo di problemi. Speriamo di dare continuità ai nostri risultati".