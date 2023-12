Gasperini furioso in Bologna-Atalanta: "Pezzo di m...". Insulto al quarto uomo?

La direzione di gara, piuttosto all'"inglese", dell'arbitro Rapuano nel primo tempo di Bologna-Atalanta ha fatto infuriare Gasperini. Il tecnico della Dea voleva un fallo in attacco, l'arbitro invece ha lasciato correre scatenando la reazione in panchina di Gasp, che è stato quindi ammonito su segnalazione del quarto uomo Massimi. L'ira dell'allenatore però non s'è placata e, forse rivolgendosi non solo al quarto uomo ma anche a qualcuno della panchina del Bologna, ha girdato "pezzo di me***", rischiando l'espulsione. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.