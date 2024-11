Formazioni ufficiali Milan-Empoli: le scelte di Fonseca e D'Aversa

Formazioni ufficiali Milan-Empoli: squadre in campo a San Siro alle 18.00. Dopo la vittoria in Champions League, la squadra di Paulo Fonseca è obbligata a vincere anche stasera in campionato per non perdere ulteriore terreno sulla parte alta della classifica.

Attualmente al 7° posto con soli 19 punti a -6 dalla Juventus in zona Europa, è necessaria una vittoria anche per salvaguardare la panchina del tecnico portoghese che inevitabilmente trema.

Dall'altra parte occhio alla compagine spensierata di Roberto D'Aversa lontano in classifica dai rossoneri solo 3 punti. Focus sulle formazioni ufficiali Milan-Empoli.

Formazioni ufficiali Milan-Empoli

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata.

: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri.

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Milan ed Empoli

Doppia trasferta al prossimo turno: Atalanta-Milan per i rossoneri in programma venerdì 6 dicembre alle 20.45 e Verona-Empoli dall’altra parte domenica 8 dicembre alle 15.00.