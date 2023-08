Forbes: "La Serie A saccheggiata dall’Arabia, il suo futuro dipende dal rinnovo di Osimhen"

Notizie calcio. La Serie A, il Napoli e l’Arabia Saudita finiscono su Forbes, forse il quotidiano economico americano più famoso.

Secondo Davide Ferrini il Napoli e Osimhen potrebbero essere la soluzione alla crisi della Serie A che soccombe sotto i colpi dell’Arabia Saudita. Ecco spiegato il legame fra i tre.

"La sostenibilità economica è sempre stata vitale per i club di Serie A (basta guardare il numero di fallimenti lì). Victor Osimhen è una risorsa che porta crescita al marchio. Sono in corso trattative con l’agente per il rinnovo del nigeriano. L’agente Roberto Calenda vuole raddoppiare l’attuale contratto e omettere la clausola rescissoria da 200 milioni di euro su cui insiste il Napoli. Se ciò non dovesse rinnovare, De Laurentiis si godrebbe i frutti del suo lavoro, potrebbe vendere Osimhen per un profitto (minimo) del 100% e reinvestire parte dei guadagni per trovare un sostituto adeguato”.