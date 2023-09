Fiorentina-Atalanta, poliziotti extra vicini a Gasperini per evitare schermaglie con i tifosi viola

Notizie Calcio - Misure straordinarie per salvaguardare Giampiero Gasperini durante Fiorentina-Atalanta. I colleghi di Dazn riportano infatti che sono stati posizionati due poliziotti extra rispetto a quelli previsti nel consueto a bordocampo per fermare eventuali risse sul nascere in caso di provocazione da parte dei tifosi viola, che negli scorsi anni hanno beccato e sfidato l’allenatore della Dea in più occasioni. Il tecnico dei bergamaschi ha parlato al termine della gara:

"Tifosi della Fiorentina? CI trattano da big ma non è piacevole. Mi sembra uno stadio di buoi che danno del cornuto all'asino"