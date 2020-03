FIGC, Sibilia: "Possibili recuperi nella sosta Nazionali, situazione complicata. Ora bisogna restare tutti uniti"

Ultimissime calcio Napoli- Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio dal 2017, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "In un momento simile dobbiamo essere tutti uniti. Ho sentito tutti i presidenti regionali, lunedì abbiamo un direttivo straordinario a Roma. La Lega Dilettanti è molto unita e vicina. Abbiamo tutti fatto la scelta rapida e unita, devo ringraziare il nostro mondo. Si potrebbe recuperare nella settimana delle amichevole delle Nazionali, ma dobbiamo aspettare perché ci sono accordi scritti. Speriamo che il Coronavirus abbandoni il prima possibile il nostro paese per la salute pubblica".