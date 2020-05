FIGC, l'ex presidente Carraro: "Giusto ripartire, ma la Germania è stata più efficiente. Quarantena? Non capisco perchè si debbano fermare tutti"

Ultime notizie calcio. Franco Carraro, ex presidente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva sulla ripresa del campionato:

"Serie A? Era giusto ripartire, hanno preso una decisione di buon senso. Il calcio è importante nel piano sociale ed economico del paese, seppur con il virus dovremo conviverci.

La Federazione? Ha fatto bene, il calcio è andato in sincronia con quello che è successo nel paese. La Germania è stata più efficiente di noi in tutta la vicenda, evidentemente avevano montagne di mascherine da parte e noi le abbiamo dovute cercare.

Le TV? Chi doveva pagare i diritti cercava di risparmiare e questo ha portato a prese di posizione strumentali. Inoltre c'èrano squadre che avevano interesse a chiudere il campionato così com'èra a marzo. Ma se ci sono le condizioni si continua.

Le date? Si comincia tra il 13 e il 20 giugno e si deve terminare in agosto. Spero che tutto si svolga secondo programma. La Serie minori soffriranno molto più della Serie A, dato che vivono molto di contributi dalla Serie A.

La quarantena? Se un commesso di supermercato viene trovato positivo non viene chiuso tutto il supermercato, percui non si capisce perché se un giocatore si infetta la squadra di calcio viene messa in blocco in quarantena".