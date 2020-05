FIGC, l'ex presidente Abete: "Playoff e playout? Il primo obiettivo è chiudere i campionati con le regole attuali”

Ultime notizie calcio. Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, parla a Marte Sport Live:

“Il ritardo della serie A rispetto agli altri campionati europei? Ogni paese ha il suo tipo di modus operandi nell’approccio alla pandemia. Certamente l’Italia ha portato avanti un percorso di grande attenzione e prudenza. Adesso conta prendere la decisione. Se si dovesse riprendere, come io spero, sarebbe tutto diverso e bisogna stare attenti per non vanificare lo sforzo. Il calcio deve dare la priorità alla salute dei cittadini. La posizione del presidente Gravina mi sembra condivisibile al 100%. I playoff e i playout finora non sono stati utilizzati soltanto per l’assegnazione dello scudetto, ma coinvolgono le promozioni negli altri campionati. Sono stato il primo ad introdurli assieme ai tre punti. Il primo obiettivo è chiudere i campionati con le regole di partenza”.