Notizie Napoli calcio. Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Milan-Napoli 1-0:  

"Corsa al quarto posto? Il Napoli ha tante partite da giocare in casa con dirette concorrenti per la Champions, ma non puoi pi√Ļ sbagliare. Il distacco √® notevole e le squadre sono tante, non sar√† facile‚ÄĚ.