Ferlaino: "Dopo il Coronavirus non si tornerà a vivere come prima, il mondo del calcio ha grossissimi problemi"

Notizie calcio Napoli - Corrado Ferlaino ex presidente del Napoli, è stato intervistato a Il Roma anche riguardo l'emergenza Coronavirus:

«Ho vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ma ero un ragazzino, quindi non la vivevo allo stesso modo. I problemi erano più dei miei genitori che miei. Adesso ho la responsabilità di avere di avere figli e dargli dei consigli, restando chiuso in casa. Non so se ora con il Coronavirus ritorneremo come prima, ma non credo proprio. Penso che il mondo sarà diverso. Il mondo del calcio ad oggi ha grossissimi problemi. C’è la Lega Calcio che ha tutti presidenti che pensano ai fatti propri e non è in grado di risolvere questi problemi. La Federazione non è fortissima, quindi ci sono Uefa e Fifa che devono intervenire, ma devono gestire anche le date di Champions ed Europa League».