Empoli-Napoli, trasferta vietata ai napoletani: biglietti solo ai residenti in Toscana

Empoli-Napoli è la prossima partita di Serie A, giornata 24 del campionato di calcio italiano in programma per sabato 25 febbraio alle ore 18:00. Dopo l'impegno infrasettimanale in Champions League, gli azzurri tornano a viaggiare in trasferta e stavolta si va in Toscana, dove l'Empoli accoglierà il Napoli allo stadio Castellani.

Ultime notizie. Per l'occasione, è stata vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti in Campania. Dunque, per Empoli-Napoli trasferta vietata in tutti i settori ai tifosi residenti nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno: anche il settore ospiti resterà chiuso. Lo ha stabilito il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica della Prefettura di Firenze.

Biglietti Empoli-Napoli

Inoltre, la vendita in alcuni settori è stata riservata ai soli residenti in Toscana: in particolare, bisognerà presentare un'autodichiarazione di residenza per acquistare i biglietti nel settore Maratona. Già esauriti, invece, i biglietti per i settori Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore.

Ecco i prezzi dei biglietti Empoli Napoli allo stadio Castellani (tra parentesi il prezzo ridotto):