Empoli-Napoli, apertura cancelli alle 16: le informazioni per i tifosi azzurri non residenti in Campania

Empoli Football Club ricorda che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Napoli, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma oggi, sabato 25 febbraio, alle ore 18.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Saranno circa 13000 gli spettatori presenti, con le biglietterie dello Stadio Castellani che oggi resteranno chiuse.

L’apertura dei cancelli del Castellani è prevista circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.00, e si invitano i tifosi a recarsi allo stadio con congruo anticipo per evitare disagi e favorire l’afflusso all’interno dell’impianto sportivo.

Empoli Football Club ricorda che il biglietto è nominativo e agli ingressi del Castellani saranno effettuati i controlli di routine. Per questa gara, come da decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2023, sarà vietato l’accesso all’interno dell’impianto alle persone residenti nella Provincia di Napoli e della Provincia di Roma in tutti i settori dello Stadio Castellani e che il settore ospiti resterà chiuso. Tale divieto, su disposizione delle autorità competenti, è stato esteso anche ai residenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e tutta la regione Campania.

Si ricorda inoltre che l’acquisto del biglietto ha comportato l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

La chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è prevista alle ore 14 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare, sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

Per chi arriverà da fuori Empoli, per raggiungere lo stadio, si invita ad utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto indicativamente dopo le 20.15: i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li sarà, come all’arrivo, quella di Empoli Est.