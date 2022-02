Notizie calcio. Parlando ieri a TMW Radio, l'opinionista Antonio Di Gennaro si è così espresso sulla grande sfida del fine settimana tra Napoli e Inter:

"Decisiva. Se l'Inter vince a Napoli, contro una squadra alla quale stanno rientrando i suoi migliori, è la favorita in maniera determinante per lo Scudetto. Ok il derby, ma sarebbe un segnale lanciato al campionato. Sento delle critiche all'Inter, che però è prima, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia".